На Вінниччині в кабінеті директора підприємства стався вибух: загинули три людини

У Вінницькій області 31 грудня стався вибух у кабінеті керівника підприємства, в результаті якого загинули троє людей.

Як розповіли у поліції, інцидент стався близько 12:00 у селищі Крижопіль. За попередніми даними, колишній працівник підприємства зайшов до кабінету керівника, після чого стався вибух.

Два чоловіки загинули на місці, ще один помер під час надання медичної допомоги. Один із потерпілих отримав травми та був госпіталізований.

На місці працюють правоохоронці, вибухотехніки та криміналісти. Обставини події встановлюються.