Суспільство

У Повітряних силах підбили підсумки бойової роботи за 2024 рік
31 Грудня 2024 18:37
війна, ппо
Літак 831 бригади тактичної авіації / Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ підбили підсумки бойової роботи за 2024 рік. Українська ППО знищила понад 1300 ракет і 14 400 безпілотників різних типів, а пілоти Повітряних сил здійснили більше ніж 20 000 вильотів.

Протягом 2024 року українські Повітряні сили знищили:

  • більше 1300 ракет різних типів;
  • 11 200 ударних безпілотників;
  • 3200 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 40 ворожих літаків;
  • 6 російських вертольотів.

2024 року Росія значно збільшила кількість ракетних та безпілотних атак по критичній інфраструктурі України. Ворог також активно використовував безпілотники-приманки, а також наростив виробництво і застосування балістичних ракет, зокрема північнокорейських KN-23.

“Ворог намагається максимально ускладнити повітряну обстановку, перевантажити нашу ППО та виснажити наших захисників неба. Крім того, ворожі літаки запустили по прифронтових територіях десятки тисяч керованих авіабомб, стираючи з лиця землі українські прифронтові міста та села”, —  зазначають у командуванні Повітряних сил.


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