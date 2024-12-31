У Повітряних силах підбили підсумки бойової роботи за 2024 рік

Повітряні сили ЗСУ підбили підсумки бойової роботи за 2024 рік. Українська ППО знищила понад 1300 ракет і 14 400 безпілотників різних типів, а пілоти Повітряних сил здійснили більше ніж 20 000 вильотів.

Протягом 2024 року українські Повітряні сили знищили:

більше 1300 ракет різних типів;

11 200 ударних безпілотників;

3200 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня;

40 ворожих літаків;

6 російських вертольотів.

2024 року Росія значно збільшила кількість ракетних та безпілотних атак по критичній інфраструктурі України. Ворог також активно використовував безпілотники-приманки, а також наростив виробництво і застосування балістичних ракет, зокрема північнокорейських KN-23.

“Ворог намагається максимально ускладнити повітряну обстановку, перевантажити нашу ППО та виснажити наших захисників неба. Крім того, ворожі літаки запустили по прифронтових територіях десятки тисяч керованих авіабомб, стираючи з лиця землі українські прифронтові міста та села”, — зазначають у командуванні Повітряних сил.