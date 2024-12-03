Політика

У Тбілісі поновилися протести, силовики намагаються розігнати мітингувальників
3 Грудня 2024 21:40
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грузія
Протести у Грузії / Фото: Paper Kartuli

Уже шість днів поспіль у Грузії тривають масштабні протести. Поліцейські водомети знову почали поливати протестувальників, ті активно використовують піротехніку.

На вулиці вже приблизно сотня промоклих людей. У Тбілісі зараз +3.

Протести в Тбілісі почалися 28 листопада після того, як влада Грузії оголосила, що відмовляється від переговорів про вступ до Євросоюзу до кінця 2028 року. Демонстранти щодня збираються біля парламенту в Тбілісі, поліція щодня розганяє протестувальників, зокрема із застосуванням спецзасобів.


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