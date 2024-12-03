У Тбілісі поновилися протести, силовики намагаються розігнати мітингувальників

Уже шість днів поспіль у Грузії тривають масштабні протести. Поліцейські водомети знову почали поливати протестувальників, ті активно використовують піротехніку.

На вулиці вже приблизно сотня промоклих людей. У Тбілісі зараз +3.

Протести в Тбілісі почалися 28 листопада після того, як влада Грузії оголосила, що відмовляється від переговорів про вступ до Євросоюзу до кінця 2028 року. Демонстранти щодня збираються біля парламенту в Тбілісі, поліція щодня розганяє протестувальників, зокрема із застосуванням спецзасобів.