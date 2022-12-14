У Тбілісі пограбували “Банк Грузії”

Сьогодні ввечері в Тбілісі сталося збройне пограбування розташованої на проспекті Пекіна філії одного з найбільших грузинських комерційних банків – “Банку Грузії”.

Грузинські ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляють, що грабіжник у масці, загрожуючи зброєю співробітникам банку, викрав певну суму.

Йому вдалося втекти. Розмір викраденої суми не уточнюється.

За даними ЗМІ, злочинець не захоплював заручників, постраждалих немає.

На даний момент у будівлі банку правоохоронці проводять слідчі дії.