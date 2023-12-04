Суспільство

У Танзанії через зливи та зсув ґрунту загинуло щонайменше 47 людей

4 Грудня 2023 07:48
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повінь, загиблі

На півночі Танзанії внаслідок повені та зсуву ґрунту щонайменше 47 людей загинули.

Про це повідомляє DW з посиланням на місцеві ЗМІ

Зливи, які обрушилися 2 грудня на місто Катеш, розташоване за 300 кілометрів від столиці Танзанії Додоми, призвели до масштабних руйнувань і загибелі людей.

Уранці 3 грудня у місті з населенням близько 13 тисяч осіб стався зсув ґрунту, що зійшов з четвертої за висотою гори Танзанії – Хананг. Він зніс із фундаментів будинки та знищив дорогу.

Стихія забрала щонайменше 47 життів, 85 осіб зазнали поранень.


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