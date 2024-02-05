Економіка

У системі Prozorro оголосили перші закупівлі на харчування для ЗСУ за новою моделлю

5 Лютого 2024 17:28
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зсу, prozorro
Харчі для ЗСУ будуть закуповувати за новою моделлю / Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Державний оператор тилу (DOT) оголосив у системі Prozorro перші закупівлі на харчування для ЗСУ за новою моделлю.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

“Державний оператор тилу оголосив в системі Prozorro перші закупівлі на харчування для ЗСУ за новою моделлю. Важливі зміни невідворотні. Ми продовжуємо готуватися до старту нової системи забезпечення харчуванням ЗСУ, яка запрацює з квітня”, – повідомив Кліменков.

Як зазначається, тендери оголошені на постачання в 11 секторах:

  • Вінницька – Хмельницька – Житомирська – Київська
  • Волинська – Рівненська – Житомирська
  • Дніпропетровська – Полтавська – Донецька – Запорізька
  • Житомирська – Київська – Чернігівська – Вінницька – Черкаська
  • Закарпатська – Львівська – Івано-Франківська
  • Запорізька – Дніпропетровська – Херсонська
  • Львівська – Івано-Франківська – Тернопільська
  • Миколаївська – Херсонська – Одеська – Кіровоградська
  • Харківська – Донецька – Сумська – Луганська – Полтавська
  • Черкаська – Кіровоградська – Вінницька – Київська
  • Чернівецька – Івано-Франківська — Тернопільська області.

Як пояснив заступник міністра, кожен сектор складається з обов’язкових і додаткових областей, які можуть бути закріплені за декількома постачальниками одночасно для мінімізації ризиків та забезпечення безперервності постачання.

Він нагадав, що раніше закупівлями харчування безпосередньо займалося Міністерство оборони України. Це породжувало корупційні ризики, бо в одному відомстві одночасно зосереджувалися функції встановлення правил закупівель та їх проведення. За новою системою ці повноваження розділені між Міноборони і DOT.

“Підготовку до запровадження нової системи не залишаємо на останній день – працюємо над внесенням необхідних змін у нормативно-правову базу та забезпеченням стабільного бюджетного асигнування. Також нещодавно презентували роздрібним мережам нову систему і запросили їх до участі у тендерах”, – зазначив Кліменков.


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