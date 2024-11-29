Політика

У Сирії тривають інтенсивні бої, опозиційні сили просуваються до Алеппо
29 Листопада 2024 07:54
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У Сирії після чотирьох років затишшя поновилися запеклі бої між силами Башара Асада та опозиційними групами.

Як повідомляє телеканал Haber Türk, коаліція опозиційних сил розпочала масштабну військову операцію, захопивши понад 400 квадратних кілометрів території, зокрема стратегічно важливі райони.

Опозиція просунулась до околиць Алеппо та атакувала військовий аеропорт Найраб. У відповідь сирійські урядові сили за підтримки російської авіації завдали масованих ударів.

Бої спричинили нову хвилю біженців: близько 10 тисяч цивільних змушені були втекти до провінції Ідліб. Водночас повідомляється про обстріли урядовими військами житлових районів за допомогою артилерії та ракет.


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