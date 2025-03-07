Політика

У Сирії сталися сутички між прихильниками Асада і службами безпеки нової влади
7 Березня 2025 07:43
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Члени сирійських урядових сил безпеки / Фото: AP
Члени сирійських урядових сил безпеки / Фото: AP

Щонайменше 13 співробітників сил безпеки нової влади Сирії загинули внаслідок зіткнень з прихильниками колишнього президента країни Башара Асада. Про це повідомляє Reuters

Зіткнення сталися в місті Джабла на заході Сирії. Там, як зазначає агентство, мешкають алавіти – громада, до якої належать Асад і його сім’я. 

Сирійські сили безпеки оголосили 6 березня, що беруть участь у боях на заході країни зі збройними угрупованнями, пов’язаними з колишнім командиром частин спеціального призначення при Асаді Сухелем аль-Хасаном. 

Reuters зазначає, що нинішні зіткнення є одним із найжорстокіших актів насильства, з яким зіткнувся новий уряд Сирії після приходу до влади в грудні 2024 року.


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