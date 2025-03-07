У Сирії сталися сутички між прихильниками Асада і службами безпеки нової влади

Щонайменше 13 співробітників сил безпеки нової влади Сирії загинули внаслідок зіткнень з прихильниками колишнього президента країни Башара Асада. Про це повідомляє Reuters.

Зіткнення сталися в місті Джабла на заході Сирії. Там, як зазначає агентство, мешкають алавіти – громада, до якої належать Асад і його сім’я.

Сирійські сили безпеки оголосили 6 березня, що беруть участь у боях на заході країни зі збройними угрупованнями, пов’язаними з колишнім командиром частин спеціального призначення при Асаді Сухелем аль-Хасаном.

Reuters зазначає, що нинішні зіткнення є одним із найжорстокіших актів насильства, з яким зіткнувся новий уряд Сирії після приходу до влади в грудні 2024 року.