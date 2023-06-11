Суспільство

У Силах оборони розповіли подробиці звільнення Благодатного

11 Червня 2023 20:01
41
читать на русском →
контрнаступ, Благодатне, війна

Сили оборони Таврійського напрямку підтвердили звільнення села Благодатне Донецької області на межі з Запорізькою областю й повідомили про взяття в полон 6 окупантів.

Про це повідомив речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону, пише Українська правда.

“Саме так (Сили оборони звільнили Благодатне – ред.). Це на межі Донеччини і Запоріжжя. З усією відповідальністю уповноважений заявити про звільнення села Благодатне, що нижче Великої Новосілки.

Зробили це воїни 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Операція була успішною у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони Таврійського напрямку” – повідомив він.

Речник розповів, що в найпершій штурмовій групі, яка звільняла приміщення сільського клубу, був і заступник командира бригади.

“Загарбники опиралися до останнього. Наші воїни застосували певну кмітливість. Завдяки пострілу з гранатомета зробили в стіні клубу дірку, буквально через ту діру зайшла група на захоплення, далі відбувалася зачистка. Взяли в оточення кілька ворогів. Пропонували здатися, ті, з останніх, відмовилися це робити, тому відбулася зачистка. Одночасно була звільнена і школа, подавлено вогневий натиск зі школи і з клубу. В ході операції вдалося взяти в полон російських військових”, – розповів подробиці Шершень.

Він уточнив, що всього вдалося взяти в полон 6 окупантів, з яких двоє – російські військовослужбовці, а інші – представники так званої “ДНР”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Червня 2023 17:27
127

Окупанти обстріляли Харківщину касетними боєприпасами (оновлено)
11 Червня 2023 21:35
4

Росіяни обстріляли човен із цивільними на Херсонщині: є загиблі і поранені
11 Червня 2023 21:00
26

ЗСУ звільнили Макарівку й просунулися на Бахмутському напрямку – Маляр
11 Червня 2023 19:21
49

Україна звільнила з полону 95 військових
11 Червня 2023 18:47
84

В Росії бояться, що через контрнаступ ЗСУ для Путіна зростають політичні ризики -The Washington Post
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Первый, кто виноват в новокаховской трагедии, — Байден
Александр КИРШ

Маленьким ангелам
Юрій ЛУЦЕНКО

Капітуляція рашистських окупантів на Південному фронті
Александр КИРШ

В семье не без Орбана — так что надо суперНАТО
Александр КИРШ

“Убей его!”
Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
усі думки