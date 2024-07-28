Спорт

У Світоліної вкрали кросівки на Олімпіаді-2024
28 Липня 2024 17:26
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олімпіада
Еліна Світоліна / Фото: REUTERS

В української тенісистки Еліни Світоліної вкрали кросівки в роздягальні. Про це розповів коментатор та прессекретар Федерації тенісу України Юрій Сосновський, передає sport.ua.

“В Еліни трапилася невелика неприємність. Учора вона залишила в роздягальні свої кросівки. Сьогодні вранці приїхала, а їх уже не було. Напевно, хтось забрав на сувеніри.

Там головне не стільки кросівки, скільки спеціальна ортопедична устілка. Вона в неї теж не єдина, але все одно така неприємність трапилася”, – повідомив Сосновський.

Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено здолала японку Моюку Учідзіму в першому колі олімпійських змагань.

Поєдинок тривав 1 годину 2 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 6:1.


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