У Світоліної вкрали кросівки на Олімпіаді-2024

В української тенісистки Еліни Світоліної вкрали кросівки в роздягальні. Про це розповів коментатор та прессекретар Федерації тенісу України Юрій Сосновський, передає sport.ua.

“В Еліни трапилася невелика неприємність. Учора вона залишила в роздягальні свої кросівки. Сьогодні вранці приїхала, а їх уже не було. Напевно, хтось забрав на сувеніри.

Там головне не стільки кросівки, скільки спеціальна ортопедична устілка. Вона в неї теж не єдина, але все одно така неприємність трапилася”, – повідомив Сосновський.

Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено здолала японку Моюку Учідзіму в першому колі олімпійських змагань.

Поєдинок тривав 1 годину 2 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 6:1.