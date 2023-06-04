Політика

У Сватовому окупанти втекли зі своїх позицій – Генштаб

4 Червня 2023 10:51
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генштаб, окупанти

Близько 40 російських військовослужбовців 2 червня дезертирували, покинувши позиції у Сватовому Луганської області.

Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook

“У Сватовому Луганської області 2 червня дезертирували близько 40 військовослужбовців російських окупаційних військ, які самовільно залишили бойові позиції”, – йдеться в повідомлені.

За інформацією Генштабу, для пошуку дезертирів було задіяно 2 вертольоти та підрозділ Росгвардії.

Випадки дезертирства в російській армії далеко не поодинокі. Військові налякані потужними атаками ЗСУ, їхній моральний стан залишається вкрай низьким. Вони тікають з поля бою, при цьому залишають техніку та боєприпаси.


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