Суспільство

У Сумській області підлягають евакуації жителі 183 населених пунктів
14 Серпня 2024 17:57
читать на русском →
евакуація
Наслідки російських ударів по Сумщині / Фото: Нацполіція

Упродовж літа росіяни нанесли понад 2 тисячі ударів по території Сумщини. Застосовували ракети, артилерію, КАБи, ударні дрони, міномети.

“Через постійний російський терор першочерговій евакуації підлягає населення з 183 населених пунктів 15 територіальних громад Сумської області. Вже евакуйовано понад 20 тисяч людей, з яких майже 2,5 тисячі дітей”, – заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

На його думку, створення буферної зони на території Курської області є кроком, який допоможе захистити українські прикордонні громади від щоденних ворожих обстрілів.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
14 Серпня 2024 16:04

Україна розглядає створення в Курській області військових комендатур
14 Серпня 2024 17:57

У Сумській області підлягають евакуації жителі 183 населених пунктів
14 Серпня 2024 17:18

З’явились супутникові знімки наслідків удару по аеродрому “Борисоглібськ” під Воронежем
14 Серпня 2024 15:30

Правоохоронці викрили агентів ФСБ, серед яких – колишні охоронці Януковича
14 Серпня 2024 14:46

Сирський доповів Зеленському про ситуацію у Курській області
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки