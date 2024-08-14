У Сумській області підлягають евакуації жителі 183 населених пунктів

Упродовж літа росіяни нанесли понад 2 тисячі ударів по території Сумщини. Застосовували ракети, артилерію, КАБи, ударні дрони, міномети.

“Через постійний російський терор першочерговій евакуації підлягає населення з 183 населених пунктів 15 територіальних громад Сумської області. Вже евакуйовано понад 20 тисяч людей, з яких майже 2,5 тисячі дітей”, – заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

На його думку, створення буферної зони на території Курської області є кроком, який допоможе захистити українські прикордонні громади від щоденних ворожих обстрілів.