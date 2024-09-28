У Сумах загинули 7 осіб, 12 отримали поранення

Російські війська завдали удару по медичному центру в Сумах в суботу вранці, а потім завдали ще одного удару під час евакуації будівлі, в результаті чого загинули сім осіб, повідомили українські офіційні особи.

На момент нападу в лікарні перебувало 86 пацієнтів і 38 співробітників.

«В результаті першого обстрілу загинула одна людина, пошкоджено перекриття на кількох поверхах лікарні. Почалася евакуація пацієнтів і персоналу», – повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram.

За його словами, під час евакуації людей росіяни завдали нового удару, в результаті якого загинули ще п’ятеро людей.

Пізніше Сумська обласна адміністрація повідомила, що семеро людей загинули і 12 отримали поранення.

Клименко не уточнив, яка зброя була використана під час суботніх атак, але обласна адміністрація заявила, що удар був нанесений за допомогою безпілотників.

Напади на місто Суми та Сумську область значно почастішали після того, як у серпні українські війська розпочали операцію в Курській області Росії і захопили десятки населених пунктів.

Місто Суми розташоване всього за 32 км від російського кордону, і російські війська атакують регіон і місто за допомогою безпілотників і керованих авіабомб.

Раніше в суботу українські військово-повітряні сили заявили, що вони збили 69 з 73 безпілотників під час нічної російської атаки, яка включала дві балістичні та дві крилаті ракети.

Близько 15 російських ударних безпілотників були знищені засобами протиповітряної оборони в столиці України Києві та на його околицях, повідомила військова адміністрація.