Суспільство

У Сумах виявили російську ФАБ-500, яка не здетонувала при падінні
26 Вересня 2024 08:38
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суми
Ілюстративне фото з відкритих джерел

26 вересня у Сумах виявили російську керовану авіаційну бомбу, яка не здетонувала при падінні.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Зазначається, що керовану авіабомбу окупантів виявили біля автомобільного моста Івана Харитоненка. На місці працюють вибухотехніки і всі необхідні служби.

“Рух автотранспорту, та пішоходів по мосту, у напрямку Героїв Крут-Троїцька тимчасово перекритий”, – йшлося у повідомленні.

Станом на 08:03 в Сумській ОВА повідомили, що завдяки оперативній роботі вибухотехніків ДСНС та поліції, загрозу вибуху російської авіамомби, яка не здетонувала при падінні, ліквідовано.

Також було відновлено рух мостом Івана Харитоне


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