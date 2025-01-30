У Сумах “шахед” влучив у багатоповерхівку: є жертви

Сьогодні, 30 січня близько 00:30, російський БпЛА влучив у десятиповерхівку в Сумах. З-під завалів дістали тіла двох загиблих, відомо про дев’ятьох постраждалих.

Про це повідомили в ДСНС України.

В результаті атаки зруйновано дев’ять квартир та 12 балконів.

Вранці з-під завалів дістали тіла двох загиблих – чоловіка та жінки. Надзвичайникам вдалося врятувати чотирьох людей, серед них одна дитина, також евакуйовано 118 людей.

На місці події рятувальники розгорнули мобільний пункт незламності – працюють психологи та медики ДСНС. Залучено два кінологічні розрахунки, працює техніка для проведення висотних робіт.

“За попередньою інформацією травмовано дев’ятеро людей, серед них одна дитина. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають”, – повідомили в ДСНС.