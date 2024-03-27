Суспільство

У Сумах працівники мерії допомагатимуть ТЦК видавати повістки

27 Березня 2024 17:24
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мобілізація
Ілюстративне фото / УП

У Сумах міська рада створить відділ мобілізації яка підпорядковуватиметься безпосередньо керівнику громади.

Про це заявив виконувач обов’язків мера Сум Артем Кобзар, повідомляє прессслужба Сумської міської ради.

За його словами, цей відділ займатиметься питаннями, що стосуються мобілізації. Зокрема, сприятиме виробництву та постачанню ЗСУ та іншим військовим формуванням замовленої продукції, послуг, енергоресурсів.

При цьому відділ займатиметься координацією підготовки виконавчих органів, підприємств, установ та організацій міста, а також населення до дій в умовах особливого періоду.

Також буде змінено структуру департаменту соціального захисту населення. Тепер у його складі діятимуть відділи:

  • з інтеграції та підтримки внутрішньо переміщених осіб;
  • з надання послуг ветеранам війни та членам їхніх сімей;
  • з надання адресної допомоги окремим категоріям громадян.

Одним з основних завдань відділу буде повідомлення осіб призовного віку, які підлягають мобілізації. Інформування здійснюватиметься разом із ТЦК.

За словами Кобзаря, представники міської ради разом із представниками ТЦК зможуть роздавати повістки.


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