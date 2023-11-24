У суботу Україну очікує мокрий дощ та сніг

У суботу, 25 листопада, в південній частині України будуть помірні, вдень місцями значні дощі, вночі в Карпатському регіоні, вдень у західних областях очікується невеликий сніг, у східних і Дніпропетровській областях помірний дощ.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на дані Укргідрометцентру

Протягом доби в Україні від 3° морозу до 2° тепла, вдень у центральних і східних областях 1-6° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, у Криму до 13°.

У Києві 25 листопада без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 25 листопада найвища температура вдень була 13,9° у 1938 р., найнижча вночі -18,4° у 1890 р.

У неділю, 26 листопада, синоптики прогнозують складні погодні умови: у східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях сильні дощі; у Кіровоградській, Полтавській і Сумській областях сильний мокрий сніг і дощ, ожеледь; на Одещині, Миколаївщині, Черкащині, вдень і на Київщині, Чернігівщині сильний сніг, хуртовини; в західних областях місцями невеликий сніг, уночі в більшості північних областей без опадів.

В західних, північних, Вінницькій і Одеській областях уночі та вдень 0-5° морозу, в більшості центральних областей і Миколаївській області від 2° морозу до 3° тепла (на Дніпропетровщині 4-9° тепла), у східних, південно-східних областях уночі 1-6° тепла, удень 8-13°, у Криму до 16° тепла. На дорогах країни ожеледиця.

У столиці 26 листопада також складні погодні умови: вночі без опадів, удень сильний сніг, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі та вдень 1-3° морозу.