Суспільство

У суботу три станції Харківського метро будуть закриті для пасажирів

10 Травня 2023 09:13
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метро

Рух Олексіївською лінією тимчасово буде виконуватися на ділянці “Перемога – «Держпром», повідомляє Харківський метрополітен.

У суботу, 13 травня, станції «Метробудівників», «Захисників України» та «Архітектора Бекетова» будуть тимчасово зачинені для обслуговування пасажирів.

Також буде тимчасово зачинено перехід зі станції «Спортивна» на станцію «Метробудівників».

Рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену на цей період буде здійснюватися на ділянці від станції «Перемога» до станції «Держпром» та у зворотньому напрямку у наступній послідовності:

Від станції «Перемога» до станції «Наукова» з пересадкою до іншого составу, що прямуватиме до станції «Держпром».

Від станції «Держпром» до станції «Наукова» з пересадкою до іншого составу, що прямуватиме до станції «Перемога».

Зміни у русі пов’язані з проведенням 13 травня на станції «Захисників України» турніру з боксу.


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