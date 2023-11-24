У столицю обмежать в’їзд великогабаритного транспорту

27 листопада обмежать в’їзд у Київ великогабаритного транспорту. Це повʼязано з сильними снігопадами й ожеледицею, які прогнозують синоптики в Києві найближчими днями.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Також Кличко радить без нагальної потреби не виїжджати в місто приватним авто, а краще скористатись громадським транспортом.

“Звертаюся до водіїв і пішоходів зважати на погодні умови і бути максимально обережними на дорогах. Без нагальної потреби не виїжджайте в місто приватним авто. Скористайтеся громадським транспортом. А якщо виїхали автівкою, – не паркуйте її вздовж узбіччя доріг і на тротуарах. Це заважає роботі снігоприбиральної техніки”, – наголосив мер.

Він уточнив, що цього сезону в Києві на дорогах, мостах і тротуарах боротимуться з ожеледицею і прибиратимуть сніг 525 одиниць основної і додаткової спецтехніки “Київавтодору”. Загалом заготовлено 17,3 тисячі тонн солі та 54,5 тисячі тонн піску.