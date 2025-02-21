Кримінал

У столиці затримали п’яну жінку, яка підпалила два авто
21 Лютого 2025 09:09
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У Деснянському районі Києва 27-річна місцева мешканка підпалила два автомобілі – Ford і Volkswagen. За даними поліції, жінка була у стані алкогольного сп’яніння.

“Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, пошкодила автомобіль Ford, запальничкою підпаливши сміття, яке знайшла неподалік та поклала під авто. Продовжуючи свій рух в напрямку сусідньої вулиці, фігурантка скоїла аналогічні дії біля автомобіля Volkswagen”, – розповіли правоохоронці.

Причину свого вчинку зловмисниця пояснити не змогла.

Пошкоджені автівки / Фото: Нацполіція

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу (закінчений замах на умисне пошкодження майна шляхом підпалу) та ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.


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