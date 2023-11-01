Суспільство

У столиці обмежили допустиму швидкість руху 

1 Листопада 2023 15:22
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київ

У Києві запровадили єдиний швидкісний режим, який діятиме з 1 листопада до 1 квітня, за ним швидкість руху містом обмежується 50 км/год.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

“З 1 листопада до 1 квітня у столиці запроваджено єдиний швидкісний режим – швидкість руху містом обмежується до 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою”, – йдеться в повідомленні.

У КМДА додали, що на ділянках, де в попередній період була дозволена швидкість 80 км/год, вже демонтували знаки обмеження швидкості “80”.

Раніше було визначено 10 ділянок дороги з дозволеною швидкістю 80 км/год у період з 1 квітня до 31 жовтня:

  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Наддніпрянське шосе;
  • вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. Миколи Грінченка до Південного мосту);
  • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
  • просп. Миколи Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);
  • просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. Алішера Навої);
  • просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
  • просп. Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
  • вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
  • Автодорога Р-69 (від ресторану “Яхта Київ” (вул. Богатирська, 26-А) до межі м. Києва; за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).

Водіїв закликали дотримуватися швидкісного режиму та бути обережними.


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