Суспільство

У Ставропольському краї у Росії горів склад військової частини

9 Серпня 2023 20:51
читать на русском →
пожежа, рф

У місті Георгіївську Ставропольського краю РФ горів речовий склад російської військової частини.

Про це повідомляє Телеграм-канал голови Георгіївського міського округу Андрія Зайцева.

«На території військової частини на вул. Лермонтова у Георгіївську спостерігалося сильне задимлення – стався спалах на речовому складі площею 300 м². Зараз на місці працює пожежна служба військової частини, також направлена техніка з Георгіївської та Гарячеводської пожежних служб», – повідомив Зайцев.

Пізніше він же повідомив, що пожежу ліквідовано. Можливою причиною спалаху чиновник назвав самозаймання, нібито через «високу температуру повітря».


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Серпня 2023 21:52

Єрмак повідомив про руйнування храму Петра та Павла внаслідок удару по Запоріжжю
9 Серпня 2023 20:31

Окупанти обстріляли житловий квартал у Запоріжжі
9 Серпня 2023 19:04

Щомісячні доплати військовим повертають – Шмигаль
9 Серпня 2023 18:23

Підлітків з ТОТ вивезли до РФ на військові збори
9 Серпня 2023 15:22

Нардепу зі Слуги Народу оголосили про підозру 
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Учебник безнравственности
Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???
Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык
Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації
усі думки