У Ставропольському краї у Росії горів склад військової частини

У місті Георгіївську Ставропольського краю РФ горів речовий склад російської військової частини.

Про це повідомляє Телеграм-канал голови Георгіївського міського округу Андрія Зайцева.

«На території військової частини на вул. Лермонтова у Георгіївську спостерігалося сильне задимлення – стався спалах на речовому складі площею 300 м². Зараз на місці працює пожежна служба військової частини, також направлена техніка з Георгіївської та Гарячеводської пожежних служб», – повідомив Зайцев.

Пізніше він же повідомив, що пожежу ліквідовано. Можливою причиною спалаху чиновник назвав самозаймання, нібито через «високу температуру повітря».