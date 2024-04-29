У Старому Салтові відновлюють 13 багатоповерхівок, пошкоджених росіянами

Минулого року в селищі Старий Салтів відремонтували чотири багатоповерхових будинки, ще 13 були перехідними на 2024 рік.

Як наголосив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, ці багатоквартирні будинки включені до переліку проєктів, які відновлюються за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

«Селище Старий Салтів значно постраждало від ворожих обстрілів. Ворог прицільно бив по житловій інфраструктурі. Цього року в квітні готуємо до здачі в експлуатацію два будинки, ще три будуть готові у травні. Решту житлових об’єктів завершимо влітку та восени. Наразі головне – відновити житло для якомога більшої кількості людей», – зазначив Олег Синєгубов.

Як повідомили в ХОВА, нині в Старому Салтові також відновлюють заклад освіти та розробляється окремий проєкт на будівництво захисної споруди цивільного захисту, а також ремонтують будівлю амбулаторії загальної практики сімейної медицини і Центру надання адміністративних послуг.