Економіка

У Старому Салтові повністю відновили електропостачання

2 Лютого 2023 14:24
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Деокупація

У деокупованих громадах Харківської області триває ремонт ліній електромереж, пошкоджених в результаті збройної агресії рф.

Як повідомив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам, сьогодні фахівці «Харківобленерго» повністю відновили електропостачання у селищі Старий Салтів Чугуївського району.

«Через бойові дії поблизу населеного пункту було пошкоджено понад 80% електромереж. Руйнувань зазнали підстанції та майже всі прольоти повітряних ліній. Роботу фахівців «Харківобленерго» ускладнювала велика кількість ворожих мін», – зазначив Михайло Харнам.

Він також розповів, що перші 500 споживачів у Старому Салтові були заживлені ще у листопаді. Енергетики встановили 40 нових опор, відремонтували 10 кілометрів високовольтних ліній електропередачі і 24 кілометри ліній 0,4 кВ, а також відновили три трансформаторні підстанції, дві з яких довелося змінити повністю.


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