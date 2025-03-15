У США зможуть приїхати тільки “заможні” росіяни

Росіяни не зможуть потрапити до США за туристичними візами – адміністрація Трампа підготувала проєкт, у якому видачу віз обмежують і видають тільки «заможним діловим мандрівникам». Про це пише The New York Times.

Проєкт списку країн, до яких пропонується запровадити заборону на в’їзд / Джерело NYT

За даними видання, у Держдепартаменті розробили проєкт, у якому 43 країни розділені на три категорії: червону, помаранчеву і жовту. Росія і Білорусь потрапили до другої – їхнім громадянам обмежать видачу віз, а в’їзд може бути дозволений тільки заможним діловим мандрівникам, але не особам з імміграційними або туристичними візами.

Громадянам країн із червоної групи буде категорично заборонено в’їжджати до США. Щодо країн із жовтої групи, то в Держдепартаменті ще обговорюють їхній статус – їм необхідно усунути виявлені неточності, інакше вони можуть бути переведені або в червону, або в помаранчеву категорію. Як вказують у NYT, остаточний список може змінитися.