Політика

У США зможуть приїхати тільки “заможні” росіяни
15 Березня 2025 10:59
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Найсуворіший рівень обмежень повністю забороняє в'їзд до США громадянам 11 країн / Фото The New York Times
Найсуворіший рівень обмежень повністю забороняє в'їзд до США громадянам 11 країн / Фото The New York Times

Росіяни не зможуть потрапити до США за туристичними візами – адміністрація Трампа підготувала проєкт, у якому видачу віз обмежують і видають тільки «заможним діловим мандрівникам». Про це пише The New York Times.

Проєкт списку країн, до яких пропонується запровадити заборону на в’їзд / Джерело NYT

За даними видання, у Держдепартаменті розробили проєкт, у якому 43 країни розділені на три категорії: червону, помаранчеву і жовту. Росія і Білорусь потрапили до другої – їхнім громадянам обмежать видачу віз, а в’їзд може бути дозволений тільки заможним діловим мандрівникам, але не особам з імміграційними або туристичними візами.

Громадянам країн із червоної групи буде категорично заборонено в’їжджати до США. Щодо країн із жовтої групи, то в Держдепартаменті ще обговорюють їхній статус – їм необхідно усунути виявлені неточності, інакше вони можуть бути переведені або в червону, або в помаранчеву категорію. Як вказують у NYT, остаточний список може змінитися.


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