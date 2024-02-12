У США жінка почала стріляти в церкві: є поранені

В американському місті Лейквуд штату Техас жінка почала стріляти в церкві.

Про це повідомило видання NBC DFW посилаючись на поліцію.

Як повідомив начальник поліції Трой Фіннер, приблизно о 12:53 за місцевим часом жінка віком від 30 до 35 років зайшла до церкви з гвинтівкою в руках. З нею був хлопчик п’яти років. Жінка почала стріляти та поранила двох людей.

За словами поліцію, жінку ліквідували. Хлопчик, який був з нею, отримав поранення та перебуває у критичному стані.

Постраждало ще двоє людей, їх госпіталізували. Жодних мотивів для скоєння злочину виявлено не було.

Правоохоронці проводять розслідування на місці події.