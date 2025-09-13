У США затримали підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка

Влада США повідомила про арешт підозрюваного у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка, якого застрелили під час виступу в університеті, пише Financial Times.

За даними правоохоронців, затриманий – 22-річний Тайлер Робінсон з Юти. Він був головною особою, яку розшукували у масштабному полюванні після того, як Кірка застрелили на території університетського кампусу в середу.

Губернатор Юти Спенсер Кокс підтвердив арешт, заявивши: «Ми його дістали. Є лише одна людина, відповідальна за те, що сталося, і вона тепер під вартою». Робінсона помістили до окружної в’язниці Юти, і найближчими днями прокуратура визначатиме, чи достатньо доказів для висунення обвинувачення.

За словами Кокса, сім’я Робінсона та його друг допомогли владі встановити його місцеперебування. Під час слідства з’ясувалося, що Робінсон останнім часом обговорював Кірка з родичами та висловлював неприязнь до його поглядів. Зброя, з якої було вбито активіста, – гвинтівка Mauser model 98 зі встановленим прицілом.

Президент США Дональд Трамп підтвердив факт арешту та заявив, що сподівається на смертний вирок для підозрюваного. У штаті Юта смертна кара є законною, і, за словами губернатора, прокурори планують її вимагати.

Чарлі Кірк, союзник Трампа та засновник організації Turning Point USA, був застрелений одним пострілом у шию, коли виступав перед студентами. Його смерть викликала шок і політичну напругу у США.

Тіло Кірка було перевезене до його рідного штату Аризона літаком віцепрезидента Джей Ді Венса. Трамп заявив, що особисто відвідає похорон, дату якого ще не оголошено.

Вдова активіста Еріка Кірк у своїй першій публічній заяві назвала його мучеником і пообіцяла продовжити його місію.