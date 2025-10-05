У США ухвалили “Закон Ірини” — на честь убитої українки Ірини Заруцької

У штаті Північна Кароліна ухвалили новий закон, названий на честь української біженки Ірини Заруцької, яку у серпні 2025 року жорстоко вбили у швидкісному потязі в місті Шарлотт. Документ підписав губернатор штату Джош Стайн, повідомляє Fox News.

Новий «Закон Ірини» (Iryna’s Law) забороняє безготівковий запобіжний захід (cashless bail) для низки насильницьких злочинів та більшості рецидивістів. Крім того, перед виходом під заставу підозрювані повинні проходити психологічне або психіатричне обстеження.

Ірина Заруцька загинула від рук Декарлоса Брауна-молодшого, раніше судимого чоловіка, який страждав на психічні розлади, але неодноразово звільнявся під заставу.

Закон також обмежує дискреційні повноваження суддів при ухваленні рішень щодо запобіжного заходу та вводить нові правила для справ, у яких обвинувачені можуть становити підвищений ризик насильства.

Губернатор Джош Стайн, який належить до Демократичної партії, підтримав документ, попри те що його ініціювали республіканці. За словами Стайна, закон «змушує судову систему приділяти особливу увагу тим, хто становить небезпеку для суспільства», — цитує його Fox News.

Водночас правозахисні організації, зокрема North Carolina Justice Center, розкритикували закон, заявивши, що він більше орієнтований на каральні заходи, ніж на системні рішення у сфері психічного здоров’я.