У США у католицькій школі відбулась стрілянина, є загиблі та поранені

У Міннеаполісі, США, сталася стрілянина у католицькій школі: загинули двоє людей, ще понад 20 дістали поранення. Серед постраждалих — діти.

За даними CBS News, нападник діяв сам і також загинув, вчинивши самогубство.

Реклама

Реклама

Інцидент стався близько 9-ї ранку за місцевим часом, одразу після ранкової молитви перед сніданком у шкільній їдальні. Серед поранених семеро перебувають у тяжкому стані. Десятьох дітей госпіталізували до найближчої лікарні, ще п’ятьох — до спеціалізованої дитячої лікарні Міннеаполіса.

Президент США Дональд Трамп заявив, що повністю поінформований про ситуацію, і наголосив, що ФБР вже працює на місці події.