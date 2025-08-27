        Кримінал

        У США у католицькій школі відбулась стрілянина, є загиблі та поранені

        Федір Олексієв
        27 Серпня 2025 20:46
        У Міннеаполісі, США, сталася стрілянина у католицькій школі: загинули двоє людей, ще понад 20 дістали поранення. Серед постраждалих — діти.

        За даними CBS News, нападник діяв сам і також загинув, вчинивши самогубство.

        Інцидент стався близько 9-ї ранку за місцевим часом, одразу після ранкової молитви перед сніданком у шкільній їдальні. Серед поранених семеро перебувають у тяжкому стані. Десятьох дітей госпіталізували до найближчої лікарні, ще п’ятьох — до спеціалізованої дитячої лікарні Міннеаполіса.

        Президент США Дональд Трамп заявив, що повністю поінформований про ситуацію, і наголосив, що ФБР вже працює на місці події.


