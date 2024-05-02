У США розповіли про військову співпрацю Росії з КНДР та Іраном

Росії отримала від КНДР боєприпаси, пускові установки і кілька десятків балістичних ракет. Також активно просуваються переговори Москви з Тегераном про поставки ракет.

Про це заявила в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Трейсі Ньюелл на засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

“З кінця минулого року КНДР поставила до Росії майже 11 тис. контейнерів з боєприпасами, а також пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет. Росія неодноразово використовувала цю зброю для ударів по українській інфраструктурі”, – повідомила вона.

За словами американської дипломатки, “Пхеньян робить це не безкоштовно”.

“Ми знаємо, що КНДР зацікавлена у винищувачах, ракетах “земля-повітря”, бронетехніці, обладнанні чи матеріалах для виробництва балістичних ракет та інших передових технологіях. Зрозуміло, що Росія і КНДР порушують резолюції Ради Безпеки ООН, беручи участь у цих поставках”, – заявила Ньюелл.

Вона також вказала на те, що Іран продовжує постачати Росії безпілотники, а також боєприпаси класу “повітря-земля” та артилерійські снаряди. Ці поставки іранських безпілотників “дозволяють Росії продовжувати свою кампанію бомбардувань українських міст та цивільної інфраструктури”.

“Сполучені Штати попередили, що Росія веде переговори з Іраном про придбання балістичних ракет малої дальності для використання проти України і що ці переговори активно просуваються”, – повідомила представниця місії США при ОБСЄ.

Дипломатка додала, що Росія та Іран також розвивають свої зв’язки і в інших сферах передусім в нафтогазовій та банківській, і “така співпраця послаблює наші колективні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України”.