Політика

У США розповіли про військову співпрацю Росії з КНДР та Іраном

2 Травня 2024 21:50
читать на русском →

Росії отримала від КНДР боєприпаси, пускові установки і кілька десятків балістичних ракет. Також активно просуваються переговори Москви з Тегераном про поставки ракет.

Про це заявила в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Трейсі Ньюелл на засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

“З кінця минулого року КНДР поставила до Росії майже 11 тис. контейнерів з боєприпасами, а також пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет. Росія неодноразово використовувала цю зброю для ударів по українській інфраструктурі”, – повідомила вона.

За словами американської дипломатки, “Пхеньян робить це не безкоштовно”.

“Ми знаємо, що КНДР зацікавлена у винищувачах, ракетах “земля-повітря”, бронетехніці, обладнанні чи матеріалах для виробництва балістичних ракет та інших передових технологіях. Зрозуміло, що Росія і КНДР порушують резолюції Ради Безпеки ООН, беручи участь у цих поставках”, – заявила Ньюелл.

Вона також вказала на те, що Іран продовжує постачати Росії безпілотники, а також боєприпаси класу “повітря-земля” та артилерійські снаряди. Ці поставки іранських безпілотників “дозволяють Росії продовжувати свою кампанію бомбардувань українських міст та цивільної інфраструктури”.

“Сполучені Штати попередили, що Росія веде переговори з Іраном про придбання балістичних ракет малої дальності для використання проти України і що ці переговори активно просуваються”, – повідомила представниця місії США при ОБСЄ.

Дипломатка додала, що Росія та Іран також розвивають свої зв’язки і в інших сферах передусім в нафтогазовій та банківській, і “така співпраця послаблює наші колективні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Травня 2024 20:30

На фронті за добу зафіксовано понад 100 боєзіткнень, – Генштаб
2 Травня 2024 20:07

На Житомирщині чоловік застрелив власну дружину і доньку у, після чого скоїв самогубство
2 Травня 2024 19:22

115 бригада заперечує свою відповідальність за крах оборони Очеретиного
2 Травня 2024 19:01

Синєгубов розповів деталі обстрілу Дергачів
2 Травня 2024 17:18

Зеленський провів Ставку: обговорили темпи та потреби при комплектуванні нових бригад
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
усі думки