У США розпочалася найбільша масова депортація в історії, – прессекретар Трампа

Новий президент США Дональд Трамп хоче різко скоротити кількість нелегальних іммігрантів у США. Вже відбулися перші депортації.

Про це повідомила прессекретар Трампа Кароліна Левітт, пише Deutsche Welle.

Всього за кілька днів після вступу на посаду президента США Дональда Трампа американська влада заарештувала понад 530 нелегальних мігрантів і “депортувала сотні”. Про це повідомила прессекретар Трампа Кароліна Левітт на онлайн-сервісі X.

“Заарештовано 538 злочинних нелегальних мігрантів і сотні були депортовані військовими літаками. Відбувається найбільша масова депортація в історії”, – йдеться в повідомленні.

Як пише Deutsche Welle, цифри не обов’язково значно вищі, ніж у недавньому минулому. Імміграційна служба ICE повідомила про понад 170 000 арештів у 2023 році – в середньому близько 467 на день.

Мета Трампа, яку він оголосив під час передвиборчої кампанії, полягає в тому, щоб різко скоротити кількість приблизно одинадцяти мільйонів нелегальних іммігрантів у Сполучених Штатах Америки. На своїй інавгурації в понеділок Трамп оголосив про намір депортувати “мільйони і мільйони” нелегальних мігрантів. Він також оголосив надзвичайний стан на кордоні з Мексикою і оголосив про розгортання там більшої кількості американських солдатів. Цього тижня очолюваний республіканцями Конгрес США також схвалив законопроєкт про продовження досудового ув’язнення для підозрюваних іноземців без дійсних документів на проживання.

Deportation flights have begun.



President Trump is sending a strong and clear message to the entire world: if you illegally enter the United States of America, you will face severe consequences. pic.twitter.com/CTlG8MRcY1