Суспільство

У США розпочалася найбільша масова депортація в історії, – прессекретар Трампа
24 Січня 2025 16:33
читать на русском →
Масова депортація мігрантів в США / Фото: Каролайн Лівітт
Масова депортація мігрантів в США / Фото: Каролайн Лівітт

Новий президент США Дональд Трамп хоче різко скоротити кількість нелегальних іммігрантів у США. Вже відбулися перші депортації.

Про це повідомила прессекретар Трампа Кароліна Левітт, пише Deutsche Welle.

Всього за кілька днів після вступу на посаду президента США Дональда Трампа американська влада заарештувала понад 530 нелегальних мігрантів і “депортувала сотні”. Про це повідомила прессекретар Трампа Кароліна Левітт на онлайн-сервісі X.

“Заарештовано 538 злочинних нелегальних мігрантів і сотні були депортовані військовими літаками. Відбувається найбільша масова депортація в історії”, – йдеться в повідомленні.

Як пише Deutsche Welle, цифри не обов’язково значно вищі, ніж у недавньому минулому. Імміграційна служба ICE повідомила про понад 170 000 арештів у 2023 році – в середньому близько 467 на день.

Мета Трампа, яку він оголосив під час передвиборчої кампанії, полягає в тому, щоб різко скоротити кількість приблизно одинадцяти мільйонів нелегальних іммігрантів у Сполучених Штатах Америки. На своїй інавгурації в понеділок Трамп оголосив про намір депортувати “мільйони і мільйони” нелегальних мігрантів. Він також оголосив надзвичайний стан на кордоні з Мексикою і оголосив про розгортання там більшої кількості американських солдатів. Цього тижня очолюваний республіканцями Конгрес США також схвалив законопроєкт про продовження досудового ув’язнення для підозрюваних іноземців без дійсних документів на проживання.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
24 Січня 2025 17:09

У Харкові правоохоронці перевіряють причетність працівників ВЛК до схеми ухилення від мобілізації
24 Січня 2025 17:50

Харків атакували російські безпілотники: є влучання
24 Січня 2025 16:53

ВАКС обрав 100 млн грн застави для нардепа, підозрюваного у розкраданні 140 млн грн Укрзалізниці
24 Січня 2025 16:01

В ексмитника зі Львівщини виявили землю, житло та автівки на понад 12 млн гривень
24 Січня 2025 15:42

На Харківщині посилюють мобілізаційні заходи: що відомо
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
усі думки