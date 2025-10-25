У США метелика назвали на честь загиблої українки Ірини Заруцької

У США нововідкритий вид метелика отримав ім’я української біженки Ірини Заруцької, яку вбили в серпні цього року у трамваї в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, повідомляє ABC News.

Метелика назвали Iryna’s Azure — «Лазур Ірини». Його відкрив президент Міжнародного товариства лепідоптерологів Гаррі Павулаан, який розповів, що таким чином хотів «увічнити пам’ять дівчини». За його словами, «це жива істота, її ім’я залишиться в історії назавжди».

Ірина Заруцька, 23-річна уродженка України, загинула 22 серпня, коли на неї напав чоловік у вагоні міського трамваю. Її вбивцю, 34-річного Декарлоса Брауна, нещодавно офіційно звинуватили у насильстві на транспорті, що призвело до смерті — за цією статтею можливе покарання смертною карою.

Вид Iryna’s Azure вперше був виявлений ще у 1985 році в Південній Кароліні, але офіційної назви не мав. Метелик має ніжно-блакитні крила з ледь помітним фіолетовим відтінком і літає переважно у квітні.

Після смерті Ірини Павулаан присвятив їй свою наукову роботу й передав родині дівчини копію дослідження та колекційні зразки метеликів. Мати Ірини у листі подякувала вченому, назвавши цей вчинок «шляхетним і щирим».

Ірина Заруцька втекла з України після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Вона мріяла стати ветеринарною асистенткою та навчалася англійської у коледжі. У Північній Кароліні на її честь ухвалили закон «Iryna’s Law», який посилює покарання для злочинців, що скоюють насильство у громадському транспорті.