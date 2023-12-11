Політика

У США майже половина виборців вважає, що Байден витрачає «занадто багато коштів» на допомогу Україні – FT

11 Грудня 2023 09:14
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сша, допомога

Майже половина американських виборців вважає, що США витрачають занадто багато коштів на допомогу Україні, свідчать результати опитування, проведеного FT-Michigan Ross, пише Financial Times.

48% опитаних вважають, що США витрачають «занадто багато» на військову та фінансову допомогу, щоб підтримати Україну. 27% вважають, що Вашингтон витрачає «правильну суму», 11% кажуть, що США витрачають недостатньо.

Опозиція була особливо помітна серед республіканців: 65% опитаних заявили, що США витрачають занадто багато на Україну, порівняно з приблизно половиною — 52% – незалежних і лише третиною — 32% – демократів.

Результати дослідження було отримано в той момент, коли президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес, що різко розділився, схвалити масштабний пакет витрат на безпеку в розмірі 111 мільярдів доларів, який включатиме близько 60 мільярдів доларів для Києва, а також фінансування Ізраїлю і Тайваню.

Хоча в опитуванні FT-Michigan Ross допомога Ізраїлю отримала велику підтримку, дослідження виявило значний рівень скептицизму щодо допомоги державі в її війні проти ХАМАС.

40% опитаних заявили, що США витрачають «занадто багато» на військову та фінансову допомогу Ізраїлю, тоді як 30% заявили, що Вашингтон витрачає «правильну суму».

Високий рівень незгоди з військовою допомогою Ізраїлю та Україні спостерігається на тлі триваючого занепокоєння з приводу стану американської економіки: лише 25% респондентів оцінили стан економіки США як «добрий» або «відмінний».

Стратег республіканців Дуг Хей сказав, що майбутня допомога США Україні «під питанням», додавши, що республіканці в Конгресі перебувають там, де їхні виборці.


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