Суспільство

Повторний удар по нафтобазі в російському Енгельсі: у ЗСУ розповіли деталі нічної операції
14 Січня 2025 12:20
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Пожежа на нафтобазі в Енгельсі / Скриншот із відео
Пожежа на нафтобазі в Енгельсі / Скриншот із відео

Сьогодні вночі оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони повторно уразили інфраструктуру військового аеродрому “Енгельс-2”. На об’єкті базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії.

Про це повідомили в 14-му окремому полку БпАК СБС.

У результаті ураження на території нафтобази “Кристал” знову відбулось займання цистерн з рідкісним авіаційним паливом для бомбардувальників Ту-160, які Росія використовує для терору проти цивільного населення України.

“Кількаденна комплексна операція зі зменшення спроможностей стратегічної авіації ворога завершена”, – зазначили в підрозділі.


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