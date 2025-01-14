Суспільство

У Москві в будівлі Міноборони знайшли вбитим співробітника ФСБ, – росЗМІ
14 Січня 2025 13:55
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Співробітники ФСБ / Фото ілюстративне: "Коммерсантъ"
Співробітники ФСБ / Фото ілюстративне: "Коммерсантъ"

У будівлі Міноборони Росії в центрі Москви знайшли тіло контррозвідника Володимира Фещенка. За неофіційними даними, вбив ФСБшника товариш-прапорщик, на голові жертви виявили глибоку рану.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на правоохоронні органи.

З інформацією росЗМІ, тіло контррозвідника ФСБ Володимира Фещенка знайшли на робочому місці у ніч на 13 січня у будівлі на вулиці Ольховська, 25, де базуються різні структури Міноборони РФ та управління ФСБ у московському військовому окрузі.

Також повідомляється, що Фещенко був відомим спортсменом та свого часу став чемпіоном Росії з гирьового спорту і майстром спорту міжнародного класу.

За однією з версій, у Фещенко стався конфлікт із другом, із яким він служив на Далекому Сході. Підозрюваного у вбивстві вже начебто затримали.


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