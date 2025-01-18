У США готуються до масштабних рейдів та депортацій нелегальних мігрантів

У понеділок, 20 січня, одразу після інавгурації нового президента США Дональда Трампа, розпочнуться масштабні рейди з метою затримання та депортації нелегальних мігрантів. Про це повідомляють New York Times та Wall Street Journal.

Новий глава прикордонної охорони в адміністрації Трампа Том Хоумен заявив, що одним із перших міст, де розпочнуться облави, стане Чикаго. Він назвав його «відправною точкою» для масових депортацій. Очікується, що до масштабної операції залучать агентів Служби імміграції та митного контролю (ICE).

За словами Хоумена, рейди торкнуться так званих «міст-притулків», які відмовляються співпрацювати з федеральною владою у питанні затримання нелегалів. До таких міст, окрім Чикаго, належать Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Денвер та Маямі.

Протягом останніх чотирьох років адміністрація Джо Байдена зосереджувала увагу ICE переважно на затриманні нелегалів, які скоїли тяжкі злочини або становили загрозу для національної безпеки. Нова адміністрація планує розширити цей підхід: під депортацію можуть потрапити всі нелегальні мігранти, незалежно від їхнього кримінального минулого чи тривалості проживання у США.

Трамп також натякнув, що традиційна заборона на затримання мігрантів у церквах може бути скасована.

Перед жорсткішими заходами дедалі більше нелегальних мігрантів звертаються до юристів за консультаціями. Багато з них готуються до можливого затримання, призначаючи опікунів для своїх дітей.

«Люди вже зараз перебувають у страху, хоча нова адміністрація ще не почала діяти», — зазначила Сараїт Мартінес, виконавчий директор організації Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño.

Очікується, що масштабні рейди викличуть труднощі у місцевої влади через брак місць для утримання затриманих. Крім того, Конгрес США готується ухвалити закон, який зобов’яже федеральний уряд затримувати нелегалів, якщо їх підозрюють у злочинній діяльності, навіть без офіційного висунення обвинувачень.

Закон, що названо на честь Лейкен Райлі, студентки, яка стала жертвою злочину нелегального мігранта, стане однією з перших ініціатив нової адміністрації у сфері міграційної політики.