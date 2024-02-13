У справі про стеження за Bihus.Info відкрили ще одне кримінальне провадження

Правоохоронці відкрили ще одне кримінальне провадження за фактом незаконного стеження за співробітниками Bihus.Info. Тепер у підозрі йдеться про перешкоджання журналістській діяльності, скоєне службовою особою або за попередньою змовою.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Так, нове провадження розпочали за ч. 3 ст. 171 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає штраф від 3400 до 8500 гривень, або обмеження волі до 5 років, з можливим позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

Під час досудового розслідування були встановлені факти, які можуть свідчити про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, кажуть в Офісі генпрокурора.

«На території етнографічного комплексу здійснювався незаконний збір інформації про журналістів редакції Bihus.Info. Дані могли бути використані для подальшого впливу на них», — йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснює Держбюро розслідувань. Нині правоохоронці встановлюють коло причетних до вчинення злочину.

Також Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами порушення недоторканості приватного життя та використання спеціальних технічних засобів отримання інформації (ст. 182, ст. 359 Кримінального кодексу України).