У Сотницькому Козачку продовжують зачищати залишки російських ДРГ, – ОТУ “Харків”

У селі Сотницький Козачок Харківської області Сили оборони продовжують виявляти та знищувати залишки російських диверсантів.

Про це в етері телемарафону повідомив речник ОТУ “Харків” Юрій Повх.

“Сотницький Козачок – це дуже маленьке село. Буквально смуга вздовж кордону з РФ. Йдеться буквально про сотні метрів української землі, на які спробувала зайти російська ДРГ. Тривають заходи з виявлення залишків диверсантів та їхньої ліквідації”, – розказав Повх.

За його словами, ситуація у зоні відповідальності ОТУ “Харків” залишається складною. За добу 4 липня армія РФ завдала сім ударів авіацією, 22 удари дронами-камікадзе та здійснила 334 обстріли.