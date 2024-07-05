Суспільство

У Сотницькому Козачку продовжують зачищати залишки російських ДРГ, – ОТУ “Харків”
5 Липня 2024 15:22
війна
Село Сотницький Козачок на мапі Deepstate

У селі Сотницький Козачок Харківської області Сили оборони продовжують виявляти та знищувати залишки російських диверсантів.

Про це в етері телемарафону повідомив речник ОТУ “Харків” Юрій Повх.

“Сотницький Козачок – це дуже маленьке село. Буквально смуга вздовж кордону з РФ. Йдеться буквально про сотні метрів української землі, на які спробувала зайти російська ДРГ. Тривають заходи з виявлення залишків диверсантів та їхньої ліквідації”, – розказав Повх.

За його словами, ситуація у зоні відповідальності ОТУ “Харків” залишається складною. За добу 4 липня армія РФ завдала сім ударів авіацією, 22 удари дронами-камікадзе та здійснила 334 обстріли.


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