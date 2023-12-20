Суспільство

У Словаччині тисячі людей протестують проти уряду Фіцо

20 Грудня 2023 09:52
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Тисячі людей вийшли на вулиці великих міст Словаччини у вівторок, щоб продовжити свої протести проти планів уряду Роберта Фіцо розпустити спеціальну прокуратуру, що здійснює нагляд за гучними корупційними справами, зменшити покарання за корупцію та послабити захист інформаторів.

Про це повідомляє AP.

Організатори протестів, які очолила опозиція, повідомили, що мітинги відбулися в містах Кошице, Пряшів, Попрад, Банська Бистриця, Жиліна, Нітра, Трнава, Тренчин, Списька Нова Весь, Ліптовський Мікулаш та Поважська Бистриця.

За словами голови провідної опозиційної партії “Прогресивна Словаччина” Міхала Шимечки, зміни законодавства, які планує уряд, призведуть до амністії для мафії та корумпованих людей.


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