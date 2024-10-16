17 жовтня Зеленський здійснить візит до Брюсселю 

Президент України в четвер відвідає з візитом Брюссель.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Зеленський відвідає головний офіс Альянсу у четвер по обіді. У нього запланована спільна пресконференція з генсеком НАТО Марком Рютте.

Того ж дня у штабквартирі відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО. Досі не повідомляли, хто представлятиме Україну на засіданні.

Крім того, очікувалось, що президент виступить на саміті ЄС, де представить лідерам держав та урядів країн Євросоюзу свій “план перемоги”. До цього часу не уточнювалось, у якому форматі виступатиме президент – віртуальному чи буде присутнім особисто.