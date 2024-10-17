Кримінал

Унаслідок атаки на Київ пошкоджено багатоквартирний житловий будинок
17 Жовтня 2024 07:35
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Російська армія вночі знову атакувала столицю України ударними безпілотниками. 

Як повідомляє КМВА, на столицю російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків.

“З вчорашнього вечора і протягом ночі повітряну тривогу у місті оголошували 4 рази, сумарно небезпека тривала три з половиною години. Крім загрози БпЛА одна з тривог була повʼязана із загрозою застосування ворогом балістичної зброї”, – йдеться у повідомленні.

Всі російські БпЛА які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені.

“Попередньо, внаслідок атаки російських ударних дронів в Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. За інформацією на цю хвилину, на трьох поверхах будинку було пошкоджене скління вікон та внутрішнє оздоблення кімнат. Даних щодо потерпілих не надходило”, – додали у адміністрації.


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