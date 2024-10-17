Політика

Сьогодні Зеленський представить свій план перемоги ЄС та НАТО
17 Жовтня 2024 07:01
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єс, зеленський, нато
Президент Володимир Зеленський / Фото: Офс президента

У четвер, 17 жовтня, президент Володимир Зеленський представить свій план перемоги перед Європейським Союзом та НАТО.

Як пише Reuters, у четвер Зеленський презентує свій план, який, на його думку, може завершити війну “не пізніше наступного року”, на саміті лідерів ЄС і на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі. Він уже обговорив цей план з 5-ти пунктів із деякими ключовими західними лідерами, зокрема з президентом США Джо Байденом. Хоча всі вони висловили підтримку Україні, жоден не дав однозначного схвалення плану.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав план “сильним сигналом” від Зеленського, але зауважив, що членам альянсу ще потрібно детально обговорити цей план. НАТО вже оголосило, що Україна стане членом альянсу, але не визначило, коли це відбудеться, оскільки вступ під час війни залучив би альянс до конфлікту з Росією.

План Зеленського також передбачає створення в Україні “всеосяжного пакета стратегічного стримування”, щоб захистити країну від російських загроз, хоча деталей він не розкрив. Крім того, план пропонує залучити Захід до розвитку природних ресурсів України та замінити деякі американські війська в Європі на українські війська.

16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги України. План складається із 5 пунктів і трьох таємних додатків. Це перелік заходів, які, за словами Зеленського, переломлять хід війни із Росією на користь України.


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