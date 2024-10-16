Політика

Зеленський у Раді представив план перемоги: з яких пунктів він складається?
16 Жовтня 2024 12:45
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війна, зеленський, рада
Президент України Володимир Зеленський під час презентації Плану перемоги у залі ВР / Фото: X/marybezuhla

Президент Володимир Зеленський представив у Верховній раді план перемоги України. За його словами, він містить пункти, детально розраховані у часі, і якщо все буде йти згідно з планом, війну можна буде закінчити вже до кінця 2025 року.

“Росія повинна назавжди втратити контроль над Україною і втратити навіть бажання такого контролю.

Це гарантія життя для України. І водночас – гарантія спокою для Європи.

І щоб ми досягли цього, я прошу вас працювати на єдність в Україні та України – з партнерами. Переконувати партнерів. Бути тими, хто працює невтомно”, – сказав президент.

План перемоги складається з п’яти розділів і трьох таємних додатків

  1. запрошення в НАТО із членством ще до завершення війни;
  2. продовження операцій на території Росії та зняття обмежень щодо ударів по її території;
  3. стримування Росії (неядерне) та отримання конкретних видів озброєнь (під нього є таємний додаток, який отримали партнери України);
  4. розвиток стратегічно-економічного потенціалу України (Київ пропонує підписати спеціальні угоди з ЄС та США про спільний захист і інвестування у видобуток та використання ресурсів: уран, титан, літій);
  5. розрахований на післявоєнний час (Україна матиме великий і досвідчений військовий контингент, воїнів, які володітимуть реальним досвідом сучасної війни. Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони всього Альянсу і посилення безпеки всієї Європи).

Другий, третій та четвертий пункти мають таємні додатки, які презентували партнерам, додав Зеленський.


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