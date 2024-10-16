Зеленський у Раді представив план перемоги: з яких пунктів він складається?

Президент Володимир Зеленський представив у Верховній раді план перемоги України. За його словами, він містить пункти, детально розраховані у часі, і якщо все буде йти згідно з планом, війну можна буде закінчити вже до кінця 2025 року.

“Росія повинна назавжди втратити контроль над Україною і втратити навіть бажання такого контролю. Це гарантія життя для України. І водночас – гарантія спокою для Європи. І щоб ми досягли цього, я прошу вас працювати на єдність в Україні та України – з партнерами. Переконувати партнерів. Бути тими, хто працює невтомно”, – сказав президент.

План перемоги складається з п’яти розділів і трьох таємних додатків

запрошення в НАТО із членством ще до завершення війни; продовження операцій на території Росії та зняття обмежень щодо ударів по її території; стримування Росії (неядерне) та отримання конкретних видів озброєнь (під нього є таємний додаток, який отримали партнери України); розвиток стратегічно-економічного потенціалу України (Київ пропонує підписати спеціальні угоди з ЄС та США про спільний захист і інвестування у видобуток та використання ресурсів: уран, титан, літій); розрахований на післявоєнний час (Україна матиме великий і досвідчений військовий контингент, воїнів, які володітимуть реальним досвідом сучасної війни. Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони всього Альянсу і посилення безпеки всієї Європи).

Другий, третій та четвертий пункти мають таємні додатки, які презентували партнерам, додав Зеленський.