        Ворог атакував порт Ізмаїла: пошкоджено судно, інфраструктуру та житлові будинки

        Віктор Алєксєєв
        14 Квітня 2026 08:37
        У ніч на 14 квітня російські війська масовано атакували безпілотниками цивільну та портову інфраструктуру півдня Одещини. Під ударом опинився Ізмаїльський порт і прилеглі території.

        Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, на території порту пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, причал і баржу, а також портове обладнання.

        Фото Одеська ОВА

        Внаслідок влучань зруйновано будівлю станції технічного обслуговування з подальшим загорянням. Знищено два пасажирські автобуси та сім легкових автомобілів.

        Також під удар потрапили шість приватних будинків — у них пошкоджено покрівлі. Окрім цього, пошкоджено автомобіль швидкої допомоги.

        За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих. На місцях працюють екстрені та комунальні служби, триває ліквідація наслідків атаки.


