Ворог атакував порт Ізмаїла: пошкоджено судно, інфраструктуру та житлові будинки

У ніч на 14 квітня російські війська масовано атакували безпілотниками цивільну та портову інфраструктуру півдня Одещини. Під ударом опинився Ізмаїльський порт і прилеглі території.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, на території порту пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, причал і баржу, а також портове обладнання.

Вночі ворог масовано атакував безпілотниками цивільну та портову інфраструктуру півдня Одещини / Фото Одеська ОВА

Внаслідок влучань зруйновано будівлю станції технічного обслуговування з подальшим загорянням. Знищено два пасажирські автобуси та сім легкових автомобілів.

Також під удар потрапили шість приватних будинків — у них пошкоджено покрівлі. Окрім цього, пошкоджено автомобіль швидкої допомоги.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих. На місцях працюють екстрені та комунальні служби, триває ліквідація наслідків атаки.