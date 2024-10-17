Політика

Армія оборони Ізраїлю знайшла на базах “Хезболли” сучасну російську зброю
17 Жовтня 2024 07:44
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ізраїль, росія
Російська зброя, яку знайшли на базах бойовиків "Хезболли" / Дослідницький інститут Alma

Армія оборони Ізраїлю знайшла на базах бойовиків “Хезболли” на півдні Лівану сучасну російську зброю.

Про це в інтерв’ю Le Figaro сказав прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

За словами Нетаньягу, згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН від 2006 року, лише ліванській армії дозволено мати зброю в районі на південь від ключової для країни річки Літані.

“Однак у цьому районі “Хезболла” вирила сотні тунелів і схованок, де ми щойно знайшли велику кількість найсучаснішої російської зброї”, – сказав прем’єр.

Він додав, що єдина мета Ізраїлю – дозволити своїм громадянам, які живуть уздовж кордону з Ліваном, повернутися додому та почуватися в безпеці.


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Армія оборони Ізраїлю знайшла на базах “Хезболли” сучасну російську зброю
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