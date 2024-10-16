Суспільство

Бійці “Азову” взяли у полон 17 окупантів на Торецькому напрямку 
16 Жовтня 2024 19:47
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азов, полон
Ілюстративне фото з відкритих джерел

“Азов” взяв в полон на Торецькому напрямку 17 росіян. 

Про це повідомила пресслужба “Азову”.

“Під час відбиття ворожих штурмів і контратак під Нью-Йорком бійці 12-ї бригади спеціального призначення “Азов” разом із суміжними підрозділами взяли в полон майже два десятки солдатів ВС РФ”, – ідеться у повідомленні.

У бригаді зазначили, що полонені окупанти приїхали в Україну з різних куточків РФ, і деякі з них є співучасниками воєнних злочинів.

“Їхні свідчення будуть передані відповідним органам для подальшого розслідування”, – додали в “Азові”.

Там підкреслили, що росіян використають для повернення українських захисників із полону.

“Бійці бригади гарантують збереження життя усім росіянам, які прийняли рішення скласти зброю і здатися”, – резюмували в пресслужбі.


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