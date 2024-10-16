Бійці “Азову” взяли у полон 17 окупантів на Торецькому напрямку 

“Азов” взяв в полон на Торецькому напрямку 17 росіян.
Про це повідомила пресслужба “Азову”.
“Під час відбиття ворожих штурмів і контратак під Нью-Йорком бійці 12-ї бригади спеціального призначення “Азов” разом із суміжними підрозділами взяли в полон майже два десятки солдатів ВС РФ”, – ідеться у повідомленні.
У бригаді зазначили, що полонені окупанти приїхали в Україну з різних куточків РФ, і деякі з них є співучасниками воєнних злочинів.
“Їхні свідчення будуть передані відповідним органам для подальшого розслідування”, – додали в “Азові”.
Там підкреслили, що росіян використають для повернення українських захисників із полону.
“Бійці бригади гарантують збереження життя усім росіянам, які прийняли рішення скласти зброю і здатися”, – резюмували в пресслужбі.