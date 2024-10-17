Суспільство

Окупанти атакували Україну 56-ма ударними БпЛА, зафіксовано 5 влучань
17 Жовтня 2024 08:26
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ппо
Мобільна вогнева група ППО / Фото: Сухопутні війська ЗСУ

У ніч на 17 жовтня ворог атакував Україні керованою авіаційною ракетою Х-59, а також 56-ма ударними БпЛА та безпілотниками невстановленого типу.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ. 

“В результаті протиповітряного бою збито 22 ворожі БпЛА в Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях.

Два безпілотники вийшли з повітряного простору в напрямку Білорусі, 27 ударних БПЛА та безпілотників невстановленого типу локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕБ Сил оборони”, – йдеться у повідомленні.

Зафіксовано 5 влучань ударних БпЛА по об’єктах інфраструктури у прифронтових областях.


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