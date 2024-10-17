Окупанти атакували Україну 56-ма ударними БпЛА, зафіксовано 5 влучань

У ніч на 17 жовтня ворог атакував Україні керованою авіаційною ракетою Х-59, а також 56-ма ударними БпЛА та безпілотниками невстановленого типу.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“В результаті протиповітряного бою збито 22 ворожі БпЛА в Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях.

Два безпілотники вийшли з повітряного простору в напрямку Білорусі, 27 ударних БПЛА та безпілотників невстановленого типу локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕБ Сил оборони”, – йдеться у повідомленні.

Зафіксовано 5 влучань ударних БпЛА по об’єктах інфраструктури у прифронтових областях.