Суспільство

Ізраїль розробив стратегію реагування на іранську атаку 1 жовтня – CNN
16 Жовтня 2024 21:42
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ізраїль, іран
Прапор Ізраїлю / Фото з відкритих джерел

Ізраїль завершив розробку плану реагування на іранську атаку, що сталася 1 жовтня.

Про це пише CNN із посиланням на джерело, ознайомлене з питанням.

Згідно з повідомленням, ізраїльське керівництво, запевнило США, що потенційний контрудар по Ірану буде спрямований виключно на військові об’єкти. Важливо відзначити, що ядерні та нафтові об’єкти не розглядаються як цілі для удару у відповідь.

Джерела CNN в американських урядових колах припускають, що Ізраїль може здійснити відповідні дії проти Ірану до 5 листопада – дати президентських виборів у США.


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