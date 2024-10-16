Ізраїль розробив стратегію реагування на іранську атаку 1 жовтня – CNN

Ізраїль завершив розробку плану реагування на іранську атаку, що сталася 1 жовтня.

Про це пише CNN із посиланням на джерело, ознайомлене з питанням.

Згідно з повідомленням, ізраїльське керівництво, запевнило США, що потенційний контрудар по Ірану буде спрямований виключно на військові об’єкти. Важливо відзначити, що ядерні та нафтові об’єкти не розглядаються як цілі для удару у відповідь.

Джерела CNN в американських урядових колах припускають, що Ізраїль може здійснити відповідні дії проти Ірану до 5 листопада – дати президентських виборів у США.