“Ми не можемо підтвердити цю інформацію” – Рютте про участь КНДР у війні в Україні

Марк Рютте, Генеральний секретар НАТО прокоментував інформацію щодо можливої участі північнокорейських військових у бойових діях на території України.

Про це він сказав напередодні міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі.

“На даному етапі ми не можемо підтвердити цю інформацію,” – заявив Рютте, відповідаючи на запитання журналістів.

Незважаючи на відсутність прямих доказів, генсек НАТО висловив занепокоєння щодо такої можливості. Він наголосив: “Ми достеменно знаємо, що Північна Корея надає підтримку військовим зусиллям Росії проти України. НАТО рішуче засуджує посилення військової співпраці між Росією та КНДР.”

Рютте підкреслив, що Альянс уважно стежить за ситуацією, але наразі не може підтвердити конкретні факти безпосередньої участі північнокорейських військових у конфлікті на українській території.