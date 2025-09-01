У Сіднеї позашляховик протаранив ворота генконсульства Росії

У Сіднеї чоловік на автомобілі врізався у ворота генерального консульства Росії.
Як повідомляє ABC News, інцидент стався у понеділок близько 8-ї години ранку. За кермом білого позашляховика перебував 39-річний чоловік.
Він протаранив ворота дипломатичної установи, після чого його затримали правоохоронці та доставили до відділку поліції в Саррі-Хіллз.
За даними місцевих ЗМІ, поліцейським довелося застосувати кийки, щоб відкрити авто.
Унаслідок інциденту постраждав 24-річний співробітник поліції, який отримав поранення руки. Працівники консульства на момент події перебували в будівлі.