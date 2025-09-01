        Суспільство

        У Сіднеї позашляховик протаранив ворота генконсульства Росії

        Федір Олексієв
        1 Вересня 2025 09:05
        читать на русском →
        В Австралії автомобіль протаранив ворота генконсульства РФ / Кадр з відео
        В Австралії автомобіль протаранив ворота генконсульства РФ / Кадр з відео

        У Сіднеї чоловік на автомобілі врізався у ворота генерального консульства Росії.

        Як повідомляє ABC News, інцидент стався у понеділок близько 8-ї години ранку. За кермом білого позашляховика перебував 39-річний чоловік.

        Реклама
        Реклама

        Він протаранив ворота дипломатичної установи, після чого його затримали правоохоронці та доставили до відділку поліції в Саррі-Хіллз.

        За даними місцевих ЗМІ, поліцейським довелося застосувати кийки, щоб відкрити авто.

        Унаслідок інциденту постраждав 24-річний співробітник поліції, який отримав поранення руки. Працівники консульства на момент події перебували в будівлі.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини