У Сіднеї позашляховик протаранив ворота генконсульства Росії

У Сіднеї чоловік на автомобілі врізався у ворота генерального консульства Росії.

Як повідомляє ABC News, інцидент стався у понеділок близько 8-ї години ранку. За кермом білого позашляховика перебував 39-річний чоловік.

Він протаранив ворота дипломатичної установи, після чого його затримали правоохоронці та доставили до відділку поліції в Саррі-Хіллз.

За даними місцевих ЗМІ, поліцейським довелося застосувати кийки, щоб відкрити авто.

Унаслідок інциденту постраждав 24-річний співробітник поліції, який отримав поранення руки. Працівники консульства на момент події перебували в будівлі.